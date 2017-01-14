Philadelphia 76ers form tuttu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 102-93'le geçerek 3 yıl aranın ardından üst üste 3. maçını kazandı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Charlotte Hornets'ı Wells Fargo Center'da ağırlayan Philadelphia 76ers, rakibini 102-93 mağlup etti.

Bu galibiyetle Philadelphia 76ers, NBA'de 29 Aralık 2013 ile 4 Ocak 2014 arasındaki 4 müsabakayı üst üste kazanma başarısının ardından ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 24 sayı ve 8 ribaunt, milli basketbolcu Ersan İlyasova 12 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asist, Dario Saric ise 15 sayı ve 6 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Hornets'ta Nicolas Batum 19 sayı, Cody Zeller 16 sayı ve 10 ribaunt, Kemba Walker 17 sayı, Michael Kidd-Gilchrist ise 12 sayı ve 12 ribaunt üretse de takımına galibiyeti getiremedi.



- Westbrook rekora koşuyor



Batı Konferansı takımlarının karşılaşmasında Minnesota Timberwolves, Target Center'da ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 96-86 yendi.

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 29 sayı ve 17 ribaunt, Ricky Rubio 14 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparken, Andrew Wiggins ise 19 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.

Sezonun 17. mağlubiyetini alan Thunder'da Russell Westbrook 21 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle sezonun 19. "triple-double"ını yaparak geçen yılki istatistiğini şimdiden geçti. Westbrook, bu başarısıyla 1967-68 sezonunda Will Chamberlain'in (31) ardından bir sezonda en çok triple-double yapan oyuncu konumuna geldi.



- Cavaliers, Irving ile kazandı



Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, Golden 1 Center'da konuğu olduğu Sacramento Kings'i 120-108 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetine uzandı.

Cavaliers'ta Kyrie Irving 26 sayıyla takımının en skoreri olurken, LeBron James 16 sayı ve 15 asist, Kevin Love ise 15 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezon 23. kez parkeden mağlup ayrılan Kings'te DeMarcus Cousins 26 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Rudy Gay 23 sayı ve 10 ribaunt, Ty Lawson ise 17 sayı ve 4 asistle oynadı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.



- Sonuçlar



Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 102-93

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 132-113

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 101-103

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 105-110

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 116-108

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 96-86

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 109-115

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 108-120

Utah Jazz-Detroit Pistons: 110-77