- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Wizards'ın evi yıkılmaz kale!
15 Ocak 2017 , 11:42
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ı 109-93 yenen Washington Wizards, evinde üst üste 11. galibiyetini aldı.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Washington Wizards, seyircisi önünde oynadığı Philadelphia 76ers karşılaşmasını 109-93 kazandı.
Sahasında peş peşe 11. maçını kazanan Wizards'ta John Wall 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Bradley Beal 20 sayı, Markieff Morris 14 sayı, 9 ribaunt ve Marcin Gortat 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.
76ers'ta Jahlil Okafor 26 sayı, 9 ribaunt ve milli basketbolcu Ersan İlyasova 18 sayı, 7 ribaunt üretti.
- Spurs, Meksika'da Suns'a kaybetti
Zirve mücadelesi veren San Antonio Spurs ile ligin alt sıralarındaki Phoenix Suns, NBA Global Games kapsamında Meksika'da karşılaştı. Suns, Devin Booker'ın 39 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği maçtan 108-105 galip ayrıldı.
Sezonun 13. galibiyetini alan Suns'ta Eric Bledsoe 17 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, T.J. Warren ise 12 sayılık katkıda bulundu.
38 sayıyla kariyer rekorunu kıran Spurs'un all-star oyuncusu Kawhi Leonard, art arda 3. kez 30 sayı barajını aştı. Emanuel Ginobili 16, Tony Parker 14 ve Lamarcus Aldridge 13 sayı kaydetti.
- Los Angeles derbisi, Clippers'ın
Los Angeles kenti takımları Clippers ile Lakers arasındaki mücadelede gülen taraf, 113-97'lik skorla ev sahibi Clippers oldu.
Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Clippers'ta DeAndre Jordan 24 sayı, 21 ribaunt, Chris Paul ise 20 sayı, 13 asist, 5 ribauntla "double double"a imza attı.
Art arda 3. yenilgisini alan Lakers'ta kenardan oyuna giren Jordan Clarkson 21 sayı ve Brandon Ingram'in 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 113-97
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 107-99
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 108-105
Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 109-93
Utah Jazz-Orlando Magic: 114-107
YORUM EKLE
Son NBA HaberleriTüm NBA Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar