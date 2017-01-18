Clippers şokta! Chris Paul...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, sakatlığı nedeniyle 1,5 ila 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Clippers'tan yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak'ta oynanan Oklahoma City Thunder maçında sakatlanan Paul'ün, sol el başparmak bağında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilen 31 yaşındaki basketbolcunun, sağlığına kavuşmasının 1,5 ila 2 ay süreceği bilgisi verildi.

29 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Batı Konfreransı'nın 4. sırasında yer alan Clippers'ın önemli parçalarından olan Paul'ün, bu sezon 17,5 sayı, 9,7 asist ve 5,3 ribaunt ortalamaları bulunuyor.