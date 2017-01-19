Durant eski takımına acımadı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Kevin Durant, eski takımı Oklahoma City Thunder'ı 121-100 yendikleri karşılaşmada 40 sayıyla sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Eski takım arkadaşları Kevin Durant ile Russell Westbrook'un karşı karşıya geldiği maçta Golden State Warriors, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 121-100 yendi.

40 sayıyla bu sezonki en yüksek skoruna imza atan Warriors'ın yıldız oyuncusu Durant, ayrıca 12 ribaunt ve 3 blok üretti. Art arda 5. galibiyetini alan Warriors'ta Stephen Curry 24 sayı, 8 asist ve Draymond Green 12 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Thunder'ın yıldız oyun kurucusu Russell Westbrook 27 sayı, 15 ribaunt ve 13 asistle bu sezon 21'inci, kariyerinin 58'inci "triple double"ına imza attı.

76ers'ı, Embiid ve Ersan taşıdı

Geçen yıl ligi son sırada bitiren, bu sezona da kötü bir giriş yapan Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Toronto Raptors'ı 94-89 mağlup etti ve son 9 maçında 7. galibiyetini aldı.

Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 26 sayı, 9 ribauntla mücadele eden çaylak oyuncu Joel Embiid ve 18 sayı, 5 ribaunt üreten milli basketbolcu Ersan İlyasova taşıdı.

Arka arkaya 10. kez 20 sayılık performans sergileyen Embiid, 1996-97 sezonunda 11 maçlık serisi bulunan Allen Iverson'dan sonra bunu başaran 2'nci 76ers çaylağı oldu.

Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 25 sayı, 6 asist, Kyle Lowry'nin 24 sayı, 5 top çalma ve Jonas Valanciunas'ın 10 sayı, 16 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Wizards'tan evinde üst üste 13. galibiyet

Washington Wizards, seyircisi önünde oynadığı Memphis Grizzlies karşılaşmasından 104-101 galip ayrıldı.

Sahasında peş peşe 13. maçını kazanan Wizards'ta John Wall 25 sayı, 13 asist, Markieff Morris de 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Otto Porter ise 25 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Grizzlies'te Marc Gasol'ün 28 sayı, 7 asist yaptı. Mike Conley'nin 20 sayı, 6 asist ve JaMychal Green 15 sayı, 13 ribauntluk gayreti galibiyete yetmedi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 107-85

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 94-89

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 104-101

Boston Celtics-New York Knicks: 106-117

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 118-98

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 111-92

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 118-98

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 121-100

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 100-106