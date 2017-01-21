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Sixers'ı İlyasova taşıdı!
21 Ocak 2017 , 11:20
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 24 sayıyla yıldızlaştığı maçta konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 93-92 mağlup etti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Wells Fargo Center'da Portland Trail Blazers'ı ağırlayan Philadelphia 76ers, son saniyelerde Robert Covington ile bulduğu 3'lükle rakibini 93-92 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Sixers'ta milli oyuncu Ersan İlyasova karşılaşmayı 24 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamlarken, takımının en skoreri oldu. Robert Covington 22 sayı, Joel Embiid ise 18 sayı ve 10 ribaunt ile skora destek verdi.
Mağlubiyet serisini 4 maça çıkaran Blazers'ta Damian Lillard 30, CJ McCollum 16 sayı, Mason Plumlee ise 14 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.
- Warriors zorlanmadı
Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Toyota Center'da konuğu olduğu Houston Rockets'ı rahat bir oyunun ardından 125-108'lik skorla geçerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Warriors'ta Kevin Durant 32 sayı, 4 ribaunt ve 7 asist, Stephen Curry 24 sayı ve 7 asist, Draymond Green 15 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Klay Thompson ise 16 sayılık performanslarıyla takımına sezonun 37. galibiyetini getirdi.
Sezonun 13. mağlubiyetini alan Rockets'ta Clint Capela 22 sayı ve 12 ribaunt, James Harden 17 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt, Sam Dekker ise 17 sayıyla mücadele etti.
- Brooklyn Nets'ten 143 sayı
Brooklyn Nets, 11 maçlık mağlubiyet serisinin ardından aradığı galibiyeti deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 143-114 yenerek aldı.
Sezonun 9. galibiyetine uzanan Nets'te Brook Lopez 23 sayı ve 8 ribaunt, Bojan Bogdanovic 23 sayı ve 6 ribaunt, Caris LeVert 17 sayı ve 6 asist, Luis Scola da 14 sayıyla skora katkı sağladı.
Sezonun 27. mağlubiyetini alan Pelicans'ta Anthony Davis 22 sayı ve 9 ribaunt, Dante Cunningham 14 sayı ve 7 ribaunt, Terrence Jones ise 13 sayı ve 8 ribauntluk performans sergiledi.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 113-78
Orlando Magic -Milwaukee Bucks: 112-96
Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 93-92
Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 102-93
Houston Rockets-Golden State Warriors: 108-125
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 107-91
New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 114-143
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 107-112
Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 108-96
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