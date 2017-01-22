Ersan'ın 21 sayısı yeterli olmadı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 21 sayı ürettiği maçta Atlanta Hawks'a 110-93 mağlup oldu.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia, Philips Arena'da konuk olduğu Atlanta Hawks'a 110-93 yenilerek üç maç sonra kaybetti.

Doğu Konferansı'nda 13. sırada yer alan Philadelphia'da 30 dakika süre alan Ersan İlyasova, mücadeleyi 21 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 1 blokla tamamlayarak takımının en skoreri oldu. Konuk ekipte Robert Covington'ın 15, Jahlil Okafor'un 12, Timothe Luwawu-Cabarrot ve Gerald Henderson'ın 10'ar sayısı sezonun 27. yenilgisini önleyemedi.

Bu sezon 26. galibiyetini elde eden Doğu Konferansı 4'üncüsü Hawks'ta Paul Millsap 22 sayı, 10 ribaunt ve Dwight Howard 13 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi takımda Kent Bazemore 16, Dennis Schröder 15, Malcolm Delaney 13 sayı attı.

Spurs, son şampiyonu uzatmada devirdi

Batı Konferansı ikincisi San Antonio Spurs, Quicken Loans Arena'da konuk olduğu Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı uzatmada 118-115 yenerek üst üste 3. olmak üzere 34. galibiyetini aldı.

Spurs'te Kawhi Leonard 41 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda LaMarcus Aldridge 16 sayı, 12 ribaunt ve David Lee 14 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Sezonun 12. maçını kaybeden Cavaliers'ta LeBron James ve Kyrie Irving 29'ar sayı üretti. Ev sahibi ekipte Tristan Thompson 14 sayı, 12 ribaunt, Kevin Love 13 sayı, 11 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

McCollum-Lillard ikilisinden 63 sayı

Portland Trail Blazers, yıldız oyuncuları CJ McCollum ve Damian Lillard'ın 63 sayı ürettiği maçta, Boston Celtics'i uzatmada 127-123'lük skorla geçti.

TD Garden'da oynanan mücadelede konuk takım Trail Blazers adına McCollum'un 35, Lillard'ın 28 sayısı galibiyeti getirdi. Konuk ekipte Evan Turner 12, Al-Farouq Aminu 11, Mason Plumlee 10 sayıyla sezonun 19. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 17. maçını kaybeden Doğu Konferansı üçüncüsü Celtics'te Isaiah Thomas 41, Al Horford ve Marcus Smart 17'şer, Jae Crowder 16, Terry Rozier 15 sayı buldu.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 123-127 (uzatmada)

Detroit Pistons-Washington Wizards: 113-112

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 112-105

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 110-93

New York Knicks-Phoenix Suns: 105-107

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 109-97

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 95-119

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 115-118 (uzatmada)

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 123-98

Utah Jazz-Indiana Pacers: 109-100

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 102-99