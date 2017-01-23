''49 sayıyla mağlup olmak utanç verici''

Los Angeles Lakers dün akşam deplasmanda Dallas Mavericks'e karşı 49 sayı farkla 122-73 mağlup olmuştu.

Bu 49 sayılık farkla Los Angeles Lakers organizasyonunun en farkla mağlubiyeti olarak rekor kırdı.

Maç sonunda koç Luke Walton konuyla ilgili konuşurken, "Adam akıllı oynayamadık ki bu sinir bozucu bir hâl aldı. Dürüst olmak gerekirse, bu durum aynı zaman utanç verici. Bizim için, organizasyon için ve her zaman bizim arkamızda duran Lakers taraftarı için. Bugünkü sahadaki biz değildik, olduğumuz takım bu değil. Sinir bozucu bir akşam oldu" ifadelerini kullandı.

Los Angeles Lakers bu sezon toplamda 48 maçta 16 galibiyet ve 32 mağlubiyet alarak şuan Batı Konferansı'nda son sırada bulunuyor.

Eren Tuncay / AJANSSPOR