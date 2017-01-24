Lebron James mutsuz

Cleveland Cavaliers'ın süper yıldızı LeBron James, Cavaliers'ın 2017 yılındaki gidişatından hiç memnun değil.

2017 yılında oynadığı 11 maçın 5'ini kazanıp 6'sını kaybeden son şampiyon Cavaliers'ta LeBron James yönetime 1,5 aydır "oyun kurucuya ihtiyacımız var" talebini iletiyordu.

Cavaliers yönetimi de bunun üzerine harekete geçmesine rağmen henüz istediği uygun oyun kurucuyla iletişime geçemedi.

Son olarak Cavaliers'ın Pelicans'a Anthony Davis olmamasına rağmen mağlup olmasının ardından LeBron James, Cleveland'ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Kral lakaplı yıldız oyuncu, "Geçen sezondan daha iyi bir takım olmadık. Yine tepedeki takımlardan biriyiz ama üstüne koyamadık. Umuyorum ki organizasyon olarak durumumuzdan memnun değilizdir ki hamleler gecikmez. Çünkü benim harcayacak vaktim yok. Bir dahaki kış 33 yaşında olacağım. Bahsettiğim şey bu. Eğer artık fiziksel ve mental olarak şampiyonluk için mücadele edecek yeterlilikte iyi hissetmezsem, o zaman bunların hiçbirini sorun etmem. Ancak bu yaşanana kadar takımın ihtiyaçlarını ve eksikliklerini sorun ederim. Ki bu zaman da henüz yakın değil" ifadelerini kullandı.

LeBron James bu sezon Cleveland Cavaliers formasıyla 25.6 sayı, 7.8 ribaund ve 8.4 asist ortalamaları ile mücadele ediyor

AJANSSPOR / Eren Tuncay