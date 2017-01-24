NBA'de en çok forma satan takımlar ve oyuncular

NBA'de yeni sezonda 3. ayı geride bırakırken, Ekim ila Aralık ayında yapılan forma satışlarında en çok hangi oyuncunun ve genel toplamda en çok hangi takımın formasının satıldığı belli oldu.

En çok forması satılan oyunculardan geçtiğimiz iki sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Stephen Curry birinci sırada yer alarak şaşırtmazken, Cavaliers'ın yıldızı ve 2016 NBA finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) LeBron James ikinci sırada yer aldı. Bu sezon patlama yaparak All-Star ilk beşine seçilen Milwaukee Bucks'ın genç yıldızı Giannis Antetokounmpo bu listeye ilk defa girme başarısı elde etti ve 14. sıradan kendisine yer bulabildi.

Forması en çok satılan 15 oyuncu;

1. Stephen Curry (Golden State Warriors)

2. LeBron James (Cleveland Cavaliers)

3. Kevin Durant (Golden State Warriors)

4. Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)

5. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

6. Dwyane Wade (Chicago Bulls)

7. Kristaps Porzingis (New York Knicks)

8. Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)

9. Jimmy Butler (Chicago Bulls)

10. Derrick Rose (New York Knicks)

11. Klay Thompson (Golden State Warriors)

12. James Harden (Houston Rockets)

13. Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

14. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

15. Carmelo Anthony (New York Knicks)

Genel toplamda takımların forma satışlarında ise son iki sezonun finalistlerinden Golden State Warriors ilk sırada yer alırken, Cleveland Cavaliers ise ikinci sırada yer aldı. Batı Konferansı'nın son sırasında yer alan Los Angeles Lakers ise forması en çok satılan üçüncü takım olmayı başardı.

Forması en çok satılan 10 takım;

1. Golden State Warriors

2. Cleveland Cavaliers

3. Los Angeles Lakers

4. Chicago Bulls

5. New York Knicks

6. San Antonio Spurs

7. Oklahoma City Thunder

8. Boston Celtics

9. Philadelphia 76ers

10. Toronto Raptors

Eren Tuncay / Ajansspor