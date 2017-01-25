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Kobe Bryant, Lakers hakkında konuştu!
25 Ocak 2017 , 17:23
Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant, geçtiğimiz sezon emekli oluşunun ardından gerisinde bıraktığı Lakers hakkında açıklamalarda bulundu.
Lakers'ın yakın zaman içinde tökezleyen bir durumda olmasından dolayı ESPN Radyo'suna Lakers'ı değerlendiren Kobe Bryant, "Lakers'ın eğer bana ihtiyacı olursa bir telefon uzaklarındayım" demekten de geri durmadı.
20 sezon formasını giyip 5 şampiyonluk kazanan Kobe Bryant, "Luke Walton bence gayet iyi iş çıkarıyor. Yeni ve genç oyuncuları belirli bir yapı üzerinde oynamasını beklemek ve onların buna uyum içinde olmasını sağlamak oldukça zordur. Bu yüzden buradaki tek anahtar kelime; sabretmek" ifadelerini kullandı.
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