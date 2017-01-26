''Başka bir seviyede basketbol oynuyorlar''

San Antonio Spurs'ün 67 yaşındaki tecrübeli koçu Gregg Popovich, Golden State Warriors hakkında güzel açıklamalarda bulundu.

NBA tarihindeki en iyi koçlardan biri olarak görülen Gregg Popovich, "Normalde Warriors maçlarını özellikle takip etmem ama bir keresinde sırf onları izlemek keyifli diye izlemiştim. Onlar sanki bizden farklı bir ligde, farklı bir klasmanda oynuyorlar, bunu kabul etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Koç Popovich Golden State Warriors'ın 'bu' oyunu çözdüğünü belirten bir açıklama yaparken sözlerine, "Onlar çok iyi iş çıkarıyorlar. Onlar olayı çözmüş, hakkettikleri şeyleri de yaptıklarıyla aldılar. Onlara 'bu çok acımasız, adil' değil şeklinde tepki vermekten başka yapabilecek bir şey yok. Hayat acımasızsa, üstesinden gelmeye bakacaksın. Onları yenmek istiyorsan, onlara karşı en iyi şekilde oynaman gerek. Bu yüzden onları boşuna karalamaya çalışmaya gerek yok, onlar çok güzel oynuyor" şeklinde devam etti.

Golden State Warriors 38-7'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda birinci sırada bulunurken, San Antonio Spurs ise 36-9'luk derecesiyle Warriors'ın hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

AJANSSPOR / EREN TUNCAY