''Lebron beni takımda isterdi''

Son dönemde çıkan takas dedikodularından olan Carmelo Anthony'nin Cleveland Cavaliers olayı çok geçmeden netleşti.

New York Knicks, Carmelo Anthony karşılığında Cleveland Cavaliers'tan Kevin Love'ı isteyince son şampiyon, teklifi reddetti ve bu iş başlamadan bitmiş oldu.

Netleşmeden önce New York Post'a konuşan Carmelo Anthony, "LeBron James'in beni yanında isteyip istemeyeceğini soruyorsunuz. Evet, bence beni yanında isterdi. İstemeyeceğini düşünmem" dedi.

LeBron James ve Carmelo Anthony'nin senelerdir iyi dost oldukları biliniyor ancak bu birlikteliğin yaşanmayacağı da -en azından yakın bir zamanda- bir gerçek.

AJANSSPOR / EREN TUNCAY