- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
''Lebron beni takımda isterdi''
26 Ocak 2017 , 18:05
Son dönemde çıkan takas dedikodularından olan Carmelo Anthony'nin Cleveland Cavaliers olayı çok geçmeden netleşti.
New York Knicks, Carmelo Anthony karşılığında Cleveland Cavaliers'tan Kevin Love'ı isteyince son şampiyon, teklifi reddetti ve bu iş başlamadan bitmiş oldu.
Netleşmeden önce New York Post'a konuşan Carmelo Anthony, "LeBron James'in beni yanında isteyip istemeyeceğini soruyorsunuz. Evet, bence beni yanında isterdi. İstemeyeceğini düşünmem" dedi.
LeBron James ve Carmelo Anthony'nin senelerdir iyi dost oldukları biliniyor ancak bu birlikteliğin yaşanmayacağı da -en azından yakın bir zamanda- bir gerçek.
AJANSSPOR / EREN TUNCAY
YORUM EKLE
Son NBA HaberleriTüm NBA Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar