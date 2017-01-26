- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
LeBron'un isteği var!
26 Ocak 2017 , 18:24
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ın yıldızı Lebron James, son haftalardaki kötü performansın ardından, kadronun genişletilmesi için, yönetime baskı yapmaya başladı.
James, her ne pahasına olursa olsun, kadroya yeni oyuncular katılmasını istiyor.
NBA'in son şampiyonu Cleveland Cavaliers, son 7 maçta 5 kez sahadan yenik ayrıldı. Bu maçlar arasında Golden State ve San Antonio gibi şampiyonluk adaylarından alınan yenilgiler de vardı. En büyük yıldızı Anthony Davis'ten yoksun New Orleans karşısında alınan son yenilgi ise Lebron James'in sabrını taşırmış görünüyor.
Kadrolarının çok dar olduğunu düşünen James, acilen takviye yapması için kamuoyu önünde yönetime seslendi. Sosyal medya hesabından, genel menajer David Griffin'e, kadro derinliğinin arttırılması yolunda açıkça çağrı yapan James; "33 yaşındayım ve kaybedecek zamanım yok." sözleriyle, üstü kapalı ayrılık tehdidinde de bulundu.
James'in kapalı kapılar ardında ise daha fazla lüks vergisi ödemek istemeyen yönetimi çok daha fazla sıkıştırdığı söyleniyor. Kadro darlığı nedeniyle hiç dinlenme fırsatı bulamadıklarını vurgulayan James, geçtiğimiz günlerde; "Ya Kyrie Irving ya da bana birşey olursa. Takımın tek bir sakatlığı bile kaldıracak lüksü yok. Umarım yönetimimiz, geçen sezon kazandığımız şampiyonlukla tatmin olmamıştır" demişti.
YORUM EKLE
Son NBA HaberleriTüm NBA Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar