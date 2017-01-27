NBA efsanesi 40 yaşında!

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NBA efsanesi Vince Carter dün 40 yaşına bastı. 1998 Draft'ında 5. sıradan Golden State Warriors tarafından seçildikten sonra, aynı gece Toronto Raptors'a takaslanan Carter, o günden bugüne ligde iz bırakmayı başardı.

Eskiden bir süperstar olup, yıllar geçtikçe gerileyen oyunu ve yaşlanmanın getirdiği faktörlerle, ligdeki görevi değişen ve görev adamlığına soyunan Vince Carter bu sezon, şu anki takımı Memphis Grizzlies ile 3. sezonunu yaşıyor.

Tarihin en iyi smaçörü olarak gösterilen Vince Carter, 19. senesini yaşadığı NBA kariyerinde 6 farklı takımda oynadı; Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks ve Memphis Grizzlies.

Başarılı, çalkantılı ve zaman zaman gelgitli kariyerinde Vince Carter, 18.5 sayı, 4.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarıyla oynadı. Lige girdiği sene yılın çaylağı ödülünü kazanan Carter, 2000 yılında smaç yarışması şampiyonu oldu ve kariyerinde 8 kez All Star seçilme başarısı gösterdi.