NBA oyuncularının takipçi sayılarını merak ediyor musunuz?

NBA'de 2016-2017 sezonu tüm hızıyla devam ederken, Hoopshype sitesi NBA'de aktif olarak forma giyen oyuncuların 6 farklı sosyal mecra (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google+ ve Weibo) dikkate alınarak toplam takipçi sayılarını açıkladı.

Listede artık aktif olarak oynamadığı için Kobe Bryant bulunmadığından, Cleveland Cavaliers'ın süper yıldızı LeBron James bu 6 mecrada toplamda sahip olduğu 86 milyon takipçiyle birinci sırada bulunurken, ikinci Dwyane Wade'in 34 milyon takipçisi olmasına karşı sahip olduğu 52 milyonluk fark göze çarpıyor.

Bu 6 mecradaki toplam takipçi sayısıyla en çok takipçisi bulunan 20 oyuncu;

1. LeBron James - 86 milyon

2. Dwyane Wade - 34 milyon

3. Stephen Curry - 32 milyon

4. Kevin Durant - 26 milyon

5. Carmelo Anthony - 22 milyon

6. Chris Paul - 21 milyon

7. Russell Westbrook - 15 milyon 500 bin

8. Dwight Howard - 15 milyon 400 bin

9. Kyrie Irving - 14 milyon

10. Derrick Rose - 13 milyon

11. Jeremy Lin - 12 milyon 600 bin

12. Blake Griffin - 12 milyon 100 bin

13. Pau Gasol - 10 milyon

14. James Harden - 9 milyon 300 bin

15. Paul Pierce - 9 milyon 100 bin

16. Chris Bosh - 8 milyon

17. John Wall - 7 milyon 300 bin

18. Damian Lillard - 7 milyon 175 bin

19. Manu Ginobili - 7 milyon 100 bin

20. Kevin Love - 6 milyon 900 bin

Ajansspor / Özel Haber