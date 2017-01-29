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NBA oyuncularının takipçi sayılarını merak ediyor musunuz?
29 Ocak 2017 , 22:44
NBA'de 2016-2017 sezonu tüm hızıyla devam ederken, Hoopshype sitesi NBA'de aktif olarak forma giyen oyuncuların 6 farklı sosyal mecra (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google+ ve Weibo) dikkate alınarak toplam takipçi sayılarını açıkladı.
Listede artık aktif olarak oynamadığı için Kobe Bryant bulunmadığından, Cleveland Cavaliers'ın süper yıldızı LeBron James bu 6 mecrada toplamda sahip olduğu 86 milyon takipçiyle birinci sırada bulunurken, ikinci Dwyane Wade'in 34 milyon takipçisi olmasına karşı sahip olduğu 52 milyonluk fark göze çarpıyor.
Bu 6 mecradaki toplam takipçi sayısıyla en çok takipçisi bulunan 20 oyuncu;
1. LeBron James - 86 milyon
2. Dwyane Wade - 34 milyon
3. Stephen Curry - 32 milyon
4. Kevin Durant - 26 milyon
5. Carmelo Anthony - 22 milyon
6. Chris Paul - 21 milyon
7. Russell Westbrook - 15 milyon 500 bin
8. Dwight Howard - 15 milyon 400 bin
9. Kyrie Irving - 14 milyon
10. Derrick Rose - 13 milyon
11. Jeremy Lin - 12 milyon 600 bin
12. Blake Griffin - 12 milyon 100 bin
13. Pau Gasol - 10 milyon
14. James Harden - 9 milyon 300 bin
15. Paul Pierce - 9 milyon 100 bin
16. Chris Bosh - 8 milyon
17. John Wall - 7 milyon 300 bin
18. Damian Lillard - 7 milyon 175 bin
19. Manu Ginobili - 7 milyon 100 bin
20. Kevin Love - 6 milyon 900 bin
Ajansspor / Özel Haber
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