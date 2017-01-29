Trump yüzünden NBA'den gidebilirler!

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Donald Trump’ın imzaladığı “Göçmen Yasası” bütün dünyada tartışılıyor.

Trump’ın imzaladığı “Göçmen Yasası” ile birlikte yedi ülkenin vatandaşlarının Amerika’ya girmesi büyük bir risk taşırken, bu riske sahip iki NBA oyuncusun da olduğu ortaya çıktı.

Milwaukee Bucks’ın çaylağı Thon Maker ile LA Lakers’ın tecrübeli oyuncusu Luol Deng, 7 ülke içerisinde yer alan Sudan’da doğdular. Thon’un Avustralya, Deng’in ise Büyük Britanya vatandaşlığına sahip olsa da iki oyuncunun, gelecekte bu sorunu yaşayıp yaşamayacağı hala belirsiz.

NBA yönetimi, konu hakkında Dışişleri’yle görüştüklerini söylerken, Bucks yönetimi ise Thon’un sonuna kadar arkasında olduklarını duyurdu. Cuma günü Bucks’ın Toronto ile oynadığı maç için Kanada’ya giden Thon, Avustralya pasaportunu kullandığı için bir sorun olmamıştı.

Federal yargıçın aldığı kararla, Trump’ın imzaladığı “Göçmen Yasası” bugün askıya alındı ancak dünya üzerinde kötülüğün asla durmadığı da bir gerçek..

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