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Warriors bunu başaran 6. takım oldu!
29 Ocak 2017 , 13:36
AJANSSPOR- NBA'de 2015 yılının şampiyonu ve 2016 yılının finalisti Golden State Warriors, şu an ligin en iyi takımı olarak görülüyor.
Geçtiğimiz hafta All-Star ilk beşlerinin açıklamasının ardından yedeklerin de açıklanmasıyla Golden State Warriors, 2017 All-Star maçına 4 oyuncu (Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green) birden gönderen takımlar arasına girdi.
NBA tarihinde daha önce 5 farklı takım tarafından başarılan bu durumu Warriors, başaran 6. takım oldu.
NBA tarihinde All-Star maçına 4 oyuncu gönderen takımlar;
1962 - Los Angeles Lakers - Elgin Baylor, Frank Selvy, Jerry West, Rudy LaRusso
1962 - Boston Celtics - Tom Heinsohn, Bill Russell, Bob Cousy, Sam Jones
1975 - Boston Celtics - John Havlicek, Dave Cowens, Jo Jo White, Paul Silas
1983 - Philadelphia 76ers - Julius Erving, Moses Malone, Maurice Cheeks,
Andrew Toney
1998 - Los Angeles Lakers - Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Nick Van Exel, Eddie Jones
2006 - Detroit Pistons - Chauncey Billups, Richard Hamilton, Ben Wallace, Rasheed Wallace
2011 - Boston Celtics - Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo
2015 - Atlanta Hawks - Al Horford, Kyle Korver, Paul Millsap, Jeff Teague
2017 - Golden State Warriors - Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green
(Eren Tuncay - Ajansspor)
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