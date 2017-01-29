Warriors bunu başaran 6. takım oldu!

AJANSSPOR- NBA'de 2015 yılının şampiyonu ve 2016 yılının finalisti Golden State Warriors, şu an ligin en iyi takımı olarak görülüyor.

Geçtiğimiz hafta All-Star ilk beşlerinin açıklamasının ardından yedeklerin de açıklanmasıyla Golden State Warriors, 2017 All-Star maçına 4 oyuncu (Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green) birden gönderen takımlar arasına girdi.

NBA tarihinde daha önce 5 farklı takım tarafından başarılan bu durumu Warriors, başaran 6. takım oldu.

NBA tarihinde All-Star maçına 4 oyuncu gönderen takımlar;

1962 - Los Angeles Lakers - Elgin Baylor, Frank Selvy, Jerry West, Rudy LaRusso

1962 - Boston Celtics - Tom Heinsohn, Bill Russell, Bob Cousy, Sam Jones

1975 - Boston Celtics - John Havlicek, Dave Cowens, Jo Jo White, Paul Silas

1983 - Philadelphia 76ers - Julius Erving, Moses Malone, Maurice Cheeks,

Andrew Toney

1998 - Los Angeles Lakers - Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Nick Van Exel, Eddie Jones

2006 - Detroit Pistons - Chauncey Billups, Richard Hamilton, Ben Wallace, Rasheed Wallace

2011 - Boston Celtics - Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo

2015 - Atlanta Hawks - Al Horford, Kyle Korver, Paul Millsap, Jeff Teague

2017 - Golden State Warriors - Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green

(Eren Tuncay - Ajansspor)