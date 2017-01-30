''Curry her zaman bana destek oluyor''

Golden State Warriors bu yaz kadrosuna kattığı 28 yaşındaki süper yıldız oyuncusu Kevin Durant, takımın yüzü ve simgesi olan bir diğer süper yıldız Stephen Curry hakkında çok güzel açıklamalarda bulundu.

Stephen Curry'nin Los Angeles Clippers'a karşı 9 üçlük isabetiyle 43 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performansından sonra ESPN'e konuşan Kevin Durant, Stephen Curry'i her zaman kendi oyununu oynaması hakkında desteklediğini vurguladı.

Kevin Durant yaptığı açıklamada, "Ben ona dedim ki 'Benim hakkımda endişelenme. Sen kendi oyununu oyna, ben adapte olurum, senin etrafında şekillenirim. Sen bu takımın motorusun ve ben bunu biliyorum. Ben buraya her şeyin benim etrafımda şekillenmesi için gelmedim. Ben senin etrafında oynarım. Ben bu oyunu yeteri kadar oynadım. Nasıl skor üreteceğimi ve topla nasıl buluşacağımı biliyorum. Sadece oraya çık ve kendi oyununu oyna'. Ve onun bu maçta yaptığı da buydu" ifadelerini kullandı.

Kevin Durant bu sezon Golden State Warriors formasıyla 26.1 sayı, 8.3 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarıyla oynarken, Stephen Curry ise 25.0 sayı, 4.3 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.

Not: NBA'de geçtiğimiz üç sezonun normal sezon en değerli oyuncusu (MVP) sırasıyla 2014'te Kevin Durant, 2015 ve 2016'da Stephen Curry olmuştu.

Eren Tuncay