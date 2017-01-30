- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
İşte All-Star formaları
30 Ocak 2017 , 17:33
19 Şubat’ta New Orleans’ta gerçekleştirilecek 66. NBA All-Star formaları görücüye çıktı.
Adidas’ın özel olarak tasarladığı formalarda; Batı Konferansını karbon rengi kırmızı, Doğu Konferansını ise granit-mavi tonları temsil ediyor.
Formalar maçın gerçekleşeceği New Orleans’ta sergilenen Fransız esintilerinden ilham alınarak tasarlandı.
Basketdergisi
YORUM EKLE
Son NBA HaberleriTüm NBA Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar