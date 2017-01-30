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İşte All-Star formaları

Tarih30 Ocak 2017 , 17:33

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İşte All-Star formaları

19 Şubat’ta New Orleans’ta gerçekleştirilecek 66. NBA All-Star formaları görücüye çıktı.

Adidas’ın özel olarak tasarladığı formalarda; Batı Konferansını karbon rengi kırmızı, Doğu Konferansını ise granit-mavi tonları temsil ediyor.

Formalar maçın gerçekleşeceği New Orleans’ta sergilenen Fransız esintilerinden ilham alınarak tasarlandı.

Basketdergisi

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