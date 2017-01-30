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NBA'de bitmeyen maç!
30 Ocak 2017 , 17:53
Atlanta Hawks kendi sahasında ağırladığı New York Knicks’i normal süresi 104-104 biten ve tam 4 kez uzatma periyotunun oynandığı maçta 142-139 mağlup ederek 48.maçta 28.kez sahadan galip ayrıldı. New York Knicks ise 49.maçında 28.yenilgisini aldı.
Atlanta Hawks’ta Millsap 37 sayı 19 ribaunt 7 asist, Bazemore 24 sayı 9 ribaunt ve Schroder 23 sayı 4 ribaunt 15 asist ile maçı tamamladı. New York Knicks’te Carmelo Anthony 45 sayı 6 ribaunt 4 asist, Jennings 18 sayı 3 ribaunt 11 asist ve Lee 17 sayı 9 ribaunt 2 asistlik performans gösterdi.
Basketdergisi
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