Cavaliers'ın düşüşü sürüyor!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'e 104-97 yenilen Cleveland Cavaliers, son 11 maçta 7. mağlubiyetini aldı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Yeni yıl öncesi 25 galibiyet, 7 mağlubiyetle ligin 2. sırasında bulunan Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'e konuk olduğu mücadeleyi 104-97 kaybetti.

Son şampiyon Cavaliers böylece 15 maç yaptığı ocak ayını 8 yenilgiyle kapattı. Cavaliers, Golden State Warriors'ın yanı sıra San Antonio Spurs ve Houston Rockets'ın da arkasında düştü.

Mavericks'i galibiyete 24 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Harrison Barnes, 21 sayı atan Wesley Matthews ve 19 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Yogi Ferrell taşıdı.

Kevin Love'ın sakatlığı yüzünden oynayamadığı Cavaliers'ta LeBron James 23 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle ve Kyrie Irving 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Thomas'tan 41, Cousins'tan 46 sayı

Boston Celtics'in all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, takımının Detroit Pistons'ı 113-109 yendiği karşılaşmada, 24'ü son çeyrekte 41 sayı ve 8 asist üretti. Bu sezon 4. kez son çeyrekte 20 sayılık performans sergileyen Thomas, son 21 maçında 4. defa 40 sayı barajını geçti.

All-star forvet DeMarcus Cousins ise Philadelphia 76ers'a karşı 46 sayı, 15 ribaunt, 5 asistle "double double"a imza attı ancak takımı Sacramento Kings'in sahadan 122-119 mağlup ayrılmasını önleyemedi.

10 galibiyet alabildiği geçen sezon ligi son sırada bitiren 76ers, ocak ayındaki 10'uncu, bu sezon 18. maçını kazandı. 76ers forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 10 sayı kaydetti.

Heat'ten üst üste 8. galibiyet

Sezonun ilk 34 karşılaşmasında 10 galibiyet alabilen Miami Heat, çıkışını devam ettirdi. Heat, evinde oynadığı Brooklyn Nets müsabakasını 104-96 kazandı ve son 15 maçında 9'uncu, art arda 8'inci galibiyetini elde etti.

Heat'te 20 sayı, 8 asist, 3 top çalmayla oynayan Goran Dragic, maçı 19 sayı, 9 asist, 6 ribauntla tamamlayan Dion Waiters ve kenardan gelerek 17 sayı, 5 asist, 3 blok üreten James Johnson, galibiyetin mimarları oldu.

Yenilgi serisi 6 maça çıkan Nets'te Bojan Bogdanovic 16, Brook Lopez 14 ,Trevor Booker ve Isaiah Whitehead 13'er sayı attı. NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 122-119

Miami Heat-Brooklyn Nets: 104-96

Boston Celtics-Detroit Pistons: 113-109

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 111-105 (uzatmada)

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 104-97

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 96-115