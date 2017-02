Wizards durmuyor! 15 oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA)New York Knicks'i 117-101 yenenWashington Wizards, sahasndast ste 15. galibiyetini ald.

NBA'e 6 mala devam edildi.Washington Wizards, seyircisi nnde oynadNew York Knicks karlamasn117-101 kazand.

Sahasndaki galibiyet serisi15 maa kan Wizards'taBradley Beal, 28 sayyla sahann en skoreri oldu.Markieff Morris 24 say,10 ribaunt, John Wall 15 say, 13 asist ve Marcin Gortat 15 say, 10 ribauntla "double double"a imza att.

Knicks'te Carmelo Anthony'nin 26 say, 5 ribaunt veBrandon Jennings'in 21 say, 5 ribaunt, 4 top alma veWilly Hernangomez'in 15 say, 14 ribauntluk performans malubiyeti nleyemedi.

Raptors, Lowry'nin basketiyle kazand

Toronto Raptors, uzatmaya giden New Orleans Pelicans karlamasndan, all-star oyun kurucusuKyle Lowry'nin bitime 4.3 saniye kala att basketle108-106 galip ayrld.

Ev sahibi Raptors'ta man kahraman olanLowry, 33 say ve 10 asistle "double double" yapt.Jonas Valanciunas20 say, 12 ribaunt ve DeMar DeRozan'n yokluunda sahaya ilk 5'te kan Norman Powell 18 sayyla oynad.

Pelicans cephesindeJrue Holiday 30 say, Anthony Davis ise 18 say, 17 ribauntla mcadele etti.

Spurs' Leonard srkledi

Kawhi Leonard'n forma giydii San Antonio Spurs ile Russell Westbrook'un takm Oklahoma City Thunder arasndaki mcadelede glen taraf,108-94'lk skorla ev sahibi Spurs oldu.

Leonard,36 say ve 8 ribauntla Spurs'n skor ykn ekti. LaMarcus Aldridge de 25 say, 6 ribaunt, 3 blokla Leonard'a elik etti.

Thunder'da Russell Westbrook'un 27 say, 14 asist, 6 ribaunt,Steven Adams 16 say, 12 ribaunt ve Domantas Sabonis'in 13 say, 10 ribauntluk performans galibiyete yetmedi.

NBA'e 12 mala devam edilecek.

Sonular

Washington Wizards-New York Knicks: 117-101

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 108-106 (uzatmada)

Houston Rockets-Sacramento Kings: 105-83

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 108-94

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 115-98

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 120-116