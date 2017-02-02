Curry 5. kez başardı!

Golden State Warriors'ın Charlotte Hornets'i 126-111 mağlup ettiği mücadele Stephen Curry üç çeyrek sahada kalarak 11 üç sayı isabetiyle 39 sayı üretti.

Stephen Curry bu performanslarına bizi alıştırırken, bir maçta beşinci kez +11 üç sayı isabeti buldu.

Bir maçta 11 veya daha fazla üç sayı isabeti bulan oyuncular;

18/04/1996 Dennis Scott Orlando Magic 11-of-17

07/01/2003 Kobe Bryant Los Angeles Lakers 12-of-18

13/03/2005 Donyell Marshall Toronto Raptors 12-of-19

13/04/2009 J.R. Smith Denver Nuggets 11-of-18

27/02/2013 Stephen Curry Golden State Warriors 11-of-13

08/03/2013 Deron Williams Brooklyn Nets 11-of-16

23/01/2015 Klay Thompson Golden State Warriors 11-of-15

28/01/2015 Kyrie Irving Cleveland Cavaliers 11-of-19

03/02/2016 Stephen Curry Golden State Warriors 11-of-15

27/02/2016 Stephen Curry Golden State Warriors 12-of-16

07/11/2016 Stephen Curry Golden State Warriors 13-of-17

01/02/2017 Stephen Curry Golden State Warriors 11-of-15

Eren Tuncay