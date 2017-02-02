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Curry 5. kez başardı!
02 Şubat 2017 , 19:12
Golden State Warriors'ın Charlotte Hornets'i 126-111 mağlup ettiği mücadele Stephen Curry üç çeyrek sahada kalarak 11 üç sayı isabetiyle 39 sayı üretti.
Stephen Curry bu performanslarına bizi alıştırırken, bir maçta beşinci kez +11 üç sayı isabeti buldu.
Bir maçta 11 veya daha fazla üç sayı isabeti bulan oyuncular;
18/04/1996 Dennis Scott Orlando Magic 11-of-17
07/01/2003 Kobe Bryant Los Angeles Lakers 12-of-18
13/03/2005 Donyell Marshall Toronto Raptors 12-of-19
13/04/2009 J.R. Smith Denver Nuggets 11-of-18
27/02/2013 Stephen Curry Golden State Warriors 11-of-13
08/03/2013 Deron Williams Brooklyn Nets 11-of-16
23/01/2015 Klay Thompson Golden State Warriors 11-of-15
28/01/2015 Kyrie Irving Cleveland Cavaliers 11-of-19
03/02/2016 Stephen Curry Golden State Warriors 11-of-15
27/02/2016 Stephen Curry Golden State Warriors 12-of-16
07/11/2016 Stephen Curry Golden State Warriors 13-of-17
01/02/2017 Stephen Curry Golden State Warriors 11-of-15
Eren Tuncay
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