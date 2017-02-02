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Curry 5. kez başardı!

Tarih02 Şubat 2017 , 19:12

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Curry 5. kez başardı!

Golden State Warriors'ın Charlotte Hornets'i 126-111 mağlup ettiği mücadele Stephen Curry üç çeyrek sahada kalarak 11 üç sayı isabetiyle 39 sayı üretti.

Stephen Curry bu performanslarına bizi alıştırırken, bir maçta beşinci kez +11 üç sayı isabeti buldu.

Bir maçta 11 veya daha fazla üç sayı isabeti bulan oyuncular;

18/04/1996    Dennis Scott    Orlando Magic    11-of-17
07/01/2003    Kobe Bryant    Los Angeles Lakers    12-of-18
13/03/2005    Donyell Marshall    Toronto Raptors    12-of-19
13/04/2009    J.R. Smith    Denver Nuggets    11-of-18
27/02/2013    Stephen Curry    Golden State Warriors    11-of-13
08/03/2013    Deron Williams    Brooklyn Nets    11-of-16
23/01/2015    Klay Thompson    Golden State Warriors    11-of-15
28/01/2015    Kyrie Irving    Cleveland Cavaliers    11-of-19
03/02/2016    Stephen Curry    Golden State Warriors    11-of-15
27/02/2016    Stephen Curry    Golden State Warriors    12-of-16
07/11/2016    Stephen Curry    Golden State Warriors    13-of-17
01/02/2017    Stephen Curry    Golden State Warriors    11-of-15

Eren Tuncay

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