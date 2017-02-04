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Yao Ming'in forması emekliye ayrıldı
04 Şubat 2017 , 16:10
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets, eski yıldız oyuncusu Çinli Yao Ming'in 11 numaralı formasını emekliye ayırdığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 9 yıl Houston Rockets'ta oynayan 36 yaşındaki Çinli pivotun, 11 numaralı formasının emekliye ayrıldığı ifade edildi.
Basketbol kariyerini yaşadığı sakatlık nedeniyle 2011'de noktalayan Yao Ming, Rudy Tomjanovich (45), Calvin Murphy (23), Moses Malone (24), Clyde Drexler (22) ve Hakeem Olajuwon'un (34) ardından Houston Rockets'ın formasını emekliye ayırdığı 6. isim oldu.
NBA kariyerinde 7'si üst üste olmak üzere 8 kez all-star seçilen Yao Ming, normal sezonda çıktığı 486 maçta 19 sayı, 9,2 ribaunt ve 1,9 blok ortalamalarıyla oynadı.
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