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Ersan'ın 21 sayısı yeterli olmadı!
05 Şubat 2017 , 11:04
Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 21 sayı attığı maçta, Miami Heat'e 125-102 yenildi.
Miami Heat üst üste 10. galibiyetini elde ederken, Hassan Whiteside 30 sayı ve 20 ribauntluk performansıyla maça damga vurdu. Heat'te Dion Waiters 21 sayı, Goran Dragic ve Tyler Johnson ise 16'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Üst üste 3. yenilgisini yaşayan Philadelphia 76ers'ta Ersan İlyasova 21 sayıyla takımının en skorer ismi olsa da mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA'e 3 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 105-91
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 113-86
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 105-84
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 125-102
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 104-111
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 99-107
Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 112-137
San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 121-97
Utah Jazz-Charlotte Hornets: 105-98
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 109-106
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