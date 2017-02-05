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Gregg Popovich rekor kırdı!
05 Şubat 2017 , 11:00
Batı Konferansı'nda 2. sırada yer alan San Antonio Spurs konuk ettiği Denver Nuggets'ı 121-97 mağlup etti.
Spurs'ü 1996'dan beri çalıştıran Gregg Popovich, aldığı bu galibiyetle NBA tarihinde tek takımda en fazla maç kazanan başantrenör oldu. Bin 128'inci zaferini yaşayan Popovich, Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan'ı geride bıraktı.
San Antonio Spurs'ün yıldız oyuncusu Kawhi Leonard 19 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyetin mimarı olurken, Tony Parker, Manu Ginobili ve Jonathon Simmons 18'er sayıyla oynadı.
Denver Nuggets'ta Jamal Murray'in 20 sayısı yenilgiyi engellemeye yetmedi.
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