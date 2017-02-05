LeBron James Kobe'yi geçti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın, New York Knicks'i 111-104 mağlup ettiği maçta LeBron James, 28 bin sayı barajını aşan NBA tarihinin sekizinci ve en genç basketbolcusu oldu.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirvede bulunan Cavaliers, deplasmanda Knicks'i 111-104 yenerek sezonun 34. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ın 32 yaşındaki all-star oyuncusu LeBron, 32 sayıyla maçın en skorer isim olurken, NBA tarihinde 28 bin sayı barajını aşan sekizinci, aynı zamanda en genç basketbolcu unvanını aldı. Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın 33 yaş 131 günlükken elde ettiği sayı barajına LeBron James 32 yaş 36 günlükken ulaşmayı başardı.

Konuk ekipte, Kevin Love 23 sayı ve 16 ribauntluk performans sergileyerek galibiyete katkı verdi.

Sezonun 30. mağlubiyetini yaşayan New York Knicks'te Brandon Jennings'in 23, Carmelo Anthony ve Courtney Lee'nin kaydettiği 17'şer sayı yenilgiye engel olmadı.