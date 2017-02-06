- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Thunder, Westbrook'la galip geldi
06 Şubat 2017 , 10:51
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un 42 sayı kaydettiği maçta Portland Trail Blazers'ı 105-99 mağlup etti.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Portland Trail Blazers karşısında sahadan 105-99 galip ayrıldı.
Batı Konferansı'nda 7. sırada bulunan Thunder'da Russell Westbrook 42 sayı, 4 ribaunt ve 8 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Victor Oladipo ise 24 sayı, 13 ribauntla galibiyete katkı verdi.
Bu sezon 30. kez sahadan mağlup ayrılan Blazers'ta Damian Lillard'ın 29, CJ McCollum'un 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 95-103
Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 107-102
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 105-99
YORUM EKLE
Son NBA HaberleriTüm NBA Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar