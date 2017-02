Cavaliers seri bozdu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Washington Wizards' deplasmanda 140-135 yenerek rakibinin i sahadaki 17 malk galibiyet serisini bitirdi.

NBA'e 11 mala devam edildi. Dou Konferans lideri Cavaliers, 4. sradaki Wizards' LeBron James'in son saniye basketiyle uzatmaya tad mata 140-135 malup ederek art arda 3. olmak zere 35. galibiyetini ald.

Verizon Center'da oynanan mata Kevin Love 39 say, 12 ribaunt, LeBron James 32 say, 17 asist ve Tristan Thompson 22 say, 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katk salad.

Bu sezon 51. manda 21. yenilgisini yaayan Wizards'ta Bradley Beal 41, Otto Porter Jr 25, John Wall 22 say att.

- Heat'ten st ste 11. galibiyet

Dou Konferans 11'incisi Miami Heat, Target Center'da konuk olduu Minnesota Timberwolves'u 115-113 yenerek galibiyet serisini 11 maa kard.

Sezonun 22. man kazananHeat'te Goran Dragic 33 say, 9 asist ve Hassan Whiteside 19 say, 13 ribauntluk performanslaryla galibiyette nemli rol oynad.

Arka arkaya 4. olmak zere 33. man kaybeden Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'n 35, Andrew Wiggins'in 27 says malubiyeti engelleyemedi.

- Philadelphia, Detroit'e kaybetti

Milli basketbolcu Ersan lyasova'nn forma giydii Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'a 113-96 yenildi.

Palace of Auburn Hills'te oynanan mata sezonun 24. galibiyetini alan Dou Konferans 8'incisi Detroit'te Marcus Morris 19, Andre Drummond 16, Reggie Jackson 14 say kaydetti.

Art arda 4'nc, sezonun 33'nc malubiyetini yaayan Philadelphia'da Jahlil Okafor 16, Dario Saric 13, Robert Covington 11 say retti. Ersan lyasova ise 20 dakika grev yapt mcadeleyi 3 say, 1 ribaunt, 2 asistle tamamlad.

NBA'e 3 mala devam edilecek.

- Sonular

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 107-121

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 135-140 (uzatmada)

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 93-90

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 118-109

Atlanta Hawks-Utah Jazz: 95-120

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 113-96

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 111-106

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 113-115

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 110-87

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 89-74

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 107-112