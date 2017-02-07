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Cavaliers seri bozdu!
07 Şubat 2017 , 10:49
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Washington Wizards'ı deplasmanda 140-135 yenerek rakibinin iç sahadaki 17 maçlık galibiyet serisini bitirdi.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, 4. sıradaki Wizards'ı LeBron James'in son saniye basketiyle uzatmaya taşıdığı maçta 140-135 mağlup ederek art arda 3. olmak üzere 35. galibiyetini aldı.
Verizon Center'da oynanan maçta Kevin Love 39 sayı, 12 ribaunt, LeBron James 32 sayı, 17 asist ve Tristan Thompson 22 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katkı sağladı.
Bu sezon 51. maçında 21. yenilgisini yaşayan Wizards'ta Bradley Beal 41, Otto Porter Jr 25, John Wall 22 sayı attı.
- Heat'ten üst üste 11. galibiyet
Doğu Konferansı 11'incisi Miami Heat, Target Center'da konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 115-113 yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.
Sezonun 22. maçını kazanan Heat'te Goran Dragic 33 sayı, 9 asist ve Hassan Whiteside 19 sayı, 13 ribauntluk performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Arka arkaya 4. olmak üzere 33. maçını kaybeden Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'ın 35, Andrew Wiggins'in 27 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
- Philadelphia, Detroit'e kaybetti
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'a 113-96 yenildi.
Palace of Auburn Hills'te oynanan maçta sezonun 24. galibiyetini alan Doğu Konferansı 8'incisi Detroit'te Marcus Morris 19, Andre Drummond 16, Reggie Jackson 14 sayı kaydetti.
Art arda 4'üncü, sezonun 33'üncü mağlubiyetini yaşayan Philadelphia'da Jahlil Okafor 16, Dario Saric 13, Robert Covington 11 sayı üretti. Ersan İlyasova ise 20 dakika görev yaptığı mücadeleyi 3 sayı, 1 ribaunt, 2 asistle tamamladı.
NBA'e 3 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
New York Knicks-Los Angeles Lakers: 107-121
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 135-140 (uzatmada)
Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 93-90
Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 118-109
Atlanta Hawks-Utah Jazz: 95-120
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 113-96
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 111-106
Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 113-115
Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 110-87
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 89-74
Sacramento Kings-Chicago Bulls: 107-112
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