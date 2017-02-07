Curry varım dedi!

ABD Milli Takımı geçtiğimiz yaz Rio'da düzenlenen Olimpiyat oyunlarında birçok yıldız oyuncusundan yoksun şekilde organizasyona katılmasına rağmen altın madalyayı kazanmıştı.

Geçtiğimiz sezon playofflarda sakatlanan ancak ona rağmen konferans finallerinde ve NBA finallerinde dikatli şekilde formayı giymeyi sürdüren Golden State Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry, 2016 Olimpiyat oyunlarında ABD Milli Takımı'nda dinlenmek ve sakatlığından kurtulmak için yer almamıştı.

FIBA.com'a açıklamalarda bulunan Stephen Curry, "Sakatlığımdan dolayı geçen yaz oynamama kararı almam doğru bir karardı. Sezona iyi hazırlanabilmem için dinlenmem ve %100 iyileşmem gerekiyordu. Ancak ileriye baktığımda ABD Milli Takımı'yla beraber 2019 Dünya Şampiyonasına ve 2020 Olimpiyat oyunlarına katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James de Gregg Popovich'in etkisiyle ABD Milli Takımı'na tekrardan dönebileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Eren Tuncay