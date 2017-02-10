Ersan Galibiyete Uzandı

Amway Arena'da Orlando Magic ile karşılaşan Philadelphia 76ers 112-111 kazanarak 19. galibiyetini aldı.Orlando maça Evan Fournier'ın etkili oyunuyla maça iyi başlasa da Dario Saric'in devreye girmesiyle 2. çeyrekte farkı açan Philadelphia daha sonra da üstünlüğünü koruyarak galibiyete uzandı.

2017'ye iyi bir başlangıç yaparak ligin dibinden kurtulan Doğu ekibi, 5 maçlık mağlubiyet serisine de son verniş oldu. Dario Saric 26 sayı 8 ribaund, Ersan İlyasova 14 sayı 4 ribaund 2 asist, Nik Stauskas da 13 sayı 5 ribaund 5 asistle galibiyetin mimarları oldu.