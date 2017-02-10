Ersan İlyasova'dan 16 sayı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 16 sayıyla oynadığı maçta deplasmanda Orlando Magic'i 112-111 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Amway Center'de oynanan Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde, Philadelphia 76ers, konuk olduğu Orlando Magic'i 112-111'le geçerek sezonun 19. galibiyetini aldı.

Sixers'ta maça ilk 5'te başlayan ve 26 dakika süre alan milli oyuncu İlyasova 16 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla galibiyette önemli rol üstlendi. Dario Saric 24 sayı ve 8 ribaunt, Nik Stauskas 13, Sergio Rodriguez ise 12 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 35'inci mağlubiyetini alan Magic'de Evan Fournier 24 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Nikola Vucevic 21 sayı ve 11 ribaunt, Serge Ibaka ise 16 sayıyla oynadı.

Westbrook galibiyeti getirdi

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, sezonun 16. mağlubiyetini deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 118-109 yenilerek aldı.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 29 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle bu sezon 26. kez "triple-double" yaparken, takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Victor Oladipo 23 sayı ve 7 ribaunt, Steven Adams ise 20 sayı ve 13 ribauntla galibiyette pay sahibi olan diğer oyuncular oldu.

Cavaliers'ta Kyrie Irving 28 sayı, LeBron James 18 sayı, 5 ribaunt ve 7 asist, Kevin Love ise 15 sayı ve 12 ribaunt ile mücadele etti.

Uzatmalara giden maç Mavericks'in

Günün uzatmaya giden çekişmeli mücadelesinde Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı ligin formda takımlarından Utah Jazz'ı 112-105'lik skorla geçti.

Sezonun 21. galibiyetini alan Mavericks'te Harrison Barnes 31 sayı, Dirk Nowitzki 20 sayı ve 7 ribaunt, Seth Curry 16 sayı, Wesley Matthews 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

Jazz'da Gordon Hayward 36 sayı, Rudy Gobert 15 sayı ve 15 ribaunt, Joe Ingles ise 16 sayıyla mücadele etti.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 95-107

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 111-112

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 118-109

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 112-105

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 111-120