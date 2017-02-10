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Milwaukee'ye Parker şoku!
10 Şubat 2017 , 11:00
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ın genç yeteneği Jabari Parker, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalacak.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Milwaukee Bucks ile Miami Heat arasında oynanan mücadele sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Parker'ın sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Kontrolün ardından sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilen 21 yaşındaki basketbolcunun ameliyata alındığı ve tedavi sürecinin 12 ay süreceği ifade edildi.
Bu sezon Bucks'ın yıldızları arasında yer alan Parker, çıktığı 51 maçta 20,1 sayı, 6,2 ribaunt, 2,8 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
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