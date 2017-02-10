Rekabet online lige taşınıyor!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), NBA 2K video oyunu serisinin yayımcısı Take-Two Interactive ile ABD'de oynanacak e-Spor ligi kurmak çalışma başlattı.

İngiliz basınında çıkan habere göre, NBA online olarak da oyun severlerin rekabetine sahne olacak.

NBA ile Take-Two Interactive arasındaki işbirliğiyle kurulacak e-Spor ligi "NBA 2K ELeague" olarak adlandırılacak. Söz konusu lig 2018 yılında oynanmaya başlanacak ve 5'er kişiden oluşacak takımlar 5 ay boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek.

Haberde söz konusu lig hakkında görüşlerine yer verilen NBA Başkanı Adam Silver, "Taraftarlarla genç ve büyümekte olan e-Spor camiası adına tamamen özel bir şey geliştirmek için eşsiz bir fırsata sahip olduğumuzu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Take-Two Interactive şirketinin üst yöneticisi Strauss Zelnick ise "Bu yeni girişimle birlikte, e-Spor'un büyümesini hızlandırmayı ve rekabetin oluşturduğu heyecanı üst noktalara taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Türkiye'deki birçok spor kulübü de dünyadaki gelişmelere paralel olarak rekabetlerini dijital ortamda sürdürüyor.