Ersan'ın Yüzü Gülüyor

Philadelphia 76ers, Doğu konferansının önemli maçında Miami Heat'i 117-109 mağlup ederek 20. galibiyetini aldı.

Joel Embiid ve Jahlil Okafor gibi iki önemli oyuncusundan yoksun sahaya çıkan Sixers'da Robert Covington 5/6 3 sayı isabetiyle 19 sayı üretirken 7 de ribaund aldı. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması giyen Dario Saric 19 sayı 6 ribaund 4 asistle galibiyetin mimarlarından olurken Nerlens Noel de yine 19 sayıyla skora katkı verdi.

Milli oyuncumuz Ersan İlyasova 14 sayı, 4 ribaund ,2 asistle mücadele ederken T.J. McConnell da 11 sayı 10 asistle double double yaptı.

24 galibiyette kalan konuk ekipte ise Goran Dragic'in 30, James Johnson'ın 26 sayısı galibiyete yetmedi.