Cleveland şokta!

Cleveland Cavaliers'ın cumartesi akşamı Denver Nuggets ile oynadığı mücadelede dizinden bir sakatlık geçiren Kevin Love maçı 16 sayı ve 9 ribaundla bitirmişti.

Sakatlığından dolayı Cleveland Cavaliers'ın Minnesota Timberwolves'la oynayacağı mücadelede forma giymeyecek olan All-Star forvet Kevin Love'ın tam durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

3 yıl aradan sonra ilk kez All-Star seçilen Kevin Love'ın ayın 19'undaki All-Star müsabakasından oynayıp oynayamayacağı ise net değil.

Eren Tuncay