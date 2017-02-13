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Cleveland şokta!
13 Şubat 2017 , 13:11
Cleveland Cavaliers'ın cumartesi akşamı Denver Nuggets ile oynadığı mücadelede dizinden bir sakatlık geçiren Kevin Love maçı 16 sayı ve 9 ribaundla bitirmişti.
Sakatlığından dolayı Cleveland Cavaliers'ın Minnesota Timberwolves'la oynayacağı mücadelede forma giymeyecek olan All-Star forvet Kevin Love'ın tam durumu ilerleyen günlerde belli olacak.
3 yıl aradan sonra ilk kez All-Star seçilen Kevin Love'ın ayın 19'undaki All-Star müsabakasından oynayıp oynayamayacağı ise net değil.
Eren Tuncay
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