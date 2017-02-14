Kevin Love'ın durumu netleşti!

Cleveland Cavaliers'ın 28 yaşındaki All-Star oyuncusu Kevin Love geçtiğimiz Denver Nuggets maçında sakatlandığı dizi hakkında durumu belli oldu.

Diz ameliyatı olması gereken Kevin Love'ın 6 hafta boyunca parkelerden uzak kalması beklenirken, Doğu konferansı lideri Cleveland Cavaliers için hiç de iyi olmayan bir durum gerçekleşmiş oldu.

Kevin Love sakatlığından dolayı bu hafta sonu 3 yıl sonra yeniden seçildiği All-Star mücadelesinde yer alamayacak ve bu yüzden NBA başkanı Adam Silver onun yerine başka bir oyuncu seçecek.

Kevin Love, Cleveland Cavaliers formasıyla bu sezon 20.0 sayı, 11.1 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları ile mücadele ediyordu.

Eren Tuncay