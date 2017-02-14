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Toronto - Orlando takası
14 Şubat 2017 , 20:06
NBA'de ara takas döneminin bitmesine 1 hafta kalırken takımlar da son hız oyncu arayışlarını sürdürüyor.
NBA'de Doğu konferansının iyi takımlarından olan Toronto Raptors, 4 numara pozisyonuna takviye yapmak isterken, Orlando Magic ise şutörden yoksun kadrosuna şut atabilen oyuncu eklemek istiyordu.
Toronto Raptors ve Orlando Magic arasında bir takas gerçekleşti ve takasa göre Serge Ibaka, Toronto Raptors'ın yolunu tutarken karşılığında ise Terrence Ross ve 2017 yılına ait birinci tur draft hakkı Orlando Magic'in oldu.
Eren Tuncay
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