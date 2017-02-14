Warrios 9. yenilgisini tattı!

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) lideri Golden State Warriors'ı 132-110 yenen Denver Nuggets, rakibine sezonun 9. mağlubiyetini tattırdı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Denver Nuggets, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'ı 132-110 mağlup etti. Ev sahibi Nuggets, ilk yarıda attığı 16 ve karşılaşma boyunca kaydettiği 24 üç sayılık basketle iki alandaki NBA rekoruna ortak oldu.

Geçen yıl 73 galibiyet, 9 mağlubiyetle "bir NBA sezonunda en fazla galibiyet alan takım" unvanını eline geçiren Warriors, bu sezon 55. maçında 9. yenilgisini yaşadı.

Nuggets'ın Sırp basketbolcusu Nikola Jokic, 21 ribaunt ve 12 asistle iki alanda da kariyer rekoru kırdı. 17 de sayı atan Jokic, kariyerinin 2. "triple double"ına imza attı.

Nuggets'ta Juan Hernangomez 27 sayı, 10 ribaunt ve Will Barton 24 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı. Jameer Nelson ise 23 sayı ve 7 asist üretti.

Warriors'ta Kevin Durant 25 sayı, 5 asist ve sakatlığı bulunan Klay Thompson'ın yerine ilk 5'te oynayan Patrick McCaw 19 sayıyla oynadı.

Spurs'ten NBA rekoru

San Antonio Spurs, Indiana Pacers deplasmanından 110-106 galip ayrıldı. Takımların 82'şer maç yaptığı normal sezondaki 42. galibiyetini elde eden Spurs, arka arkaya 20. kez sezonu yüzde 50'nin üstünde galibiyet oranıyla bitirmeyi garantiledi.

Spurs, 1997-98 sezonunda başlayan bu serisiyle 1985-86 sezonundan 2003-04 sezonuna kadar 19 yıllık serisi bulunan Utah Jazz'ı geçerek NBA rekorunu kırdı.

Spurs'ü galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Kawhi Leonard ve 19 sayı, 7 ribaunt üreten LaMarcus Aldridge taşıdı.

Peş peşe 4. maçını kaybeden Pacers'ta Paul George 27 sayı, 6 ribaunt ve Myles Turner 22 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Wizards, son 10 maçta 9. galibiyetini aldı

Yeni yıl sonrası forma giren Washington Wizards, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 120-98 yendi ve son 10 maçta 9. galibiyetini elde etti.

Wizards'ta Markieff Morris 23, Bradley Beal ise 22 sayı attı. John Wall 15 sayı, 14 asist, 5 ribaunt ve Otto Porter 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Thunder cephesinde Russell Westbrook ve yedek oyuncu Joffrey Lauvergne'in 17'şer sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 99-105

Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 106-110

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 103-112

Miami Heat-Orlando Magic: 107-116

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 102-89

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 120-98

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 98-111

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 132-110

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 108-110

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 72-88

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 104-109