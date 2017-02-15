Batı'da Play-Off Yarışı

Play-Off yarışı nefes kesiyor.

Play-Off iddiasını sürdüren Portland Trail Blazers Batı Konferansında 34 galibiyetle 5. sırada yere alan Utah Jazz'a konuk oluyor. 05.00'da başlayacak karşılaşma Türkcell TvPlus'da Ömer Saraç ve Eyüp Yıldız'ın anlatımıyla naklen yayınlancak. Portland ile aynı galibiyete sahip olan Milwaukee ise ligin dibine demir atan Brooklyn'e konuk olacak.

Doğu'da dev maç!

Doğu Konferansının lider Cleveland Cavaliers bu sezon Paul George önderliğinde iyi bir performans ortaya koyan İndiana Pacers'ı konuk edecek. Denver Nuggets maçında sakatlanan Kevin Love bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gecenein diğer maçları ise şu şekilde:

Orlando Magic - San Antonio Spurs

Boston Celtics - Philadelphia 76ers

Detroit Pistons - Dallas Mavericks

Toronto Raptors - Charlotte Hornets

Houston Rockets - Miami Heat

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder - New York Knicks

Golden State Warriors - Sacramanto Kings

Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks