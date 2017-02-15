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Batı'da Play-Off Yarışı
15 Şubat 2017 , 16:45
Play-Off yarışı nefes kesiyor.
Play-Off iddiasını sürdüren Portland Trail Blazers Batı Konferansında 34 galibiyetle 5. sırada yere alan Utah Jazz'a konuk oluyor. 05.00'da başlayacak karşılaşma Türkcell TvPlus'da Ömer Saraç ve Eyüp Yıldız'ın anlatımıyla naklen yayınlancak. Portland ile aynı galibiyete sahip olan Milwaukee ise ligin dibine demir atan Brooklyn'e konuk olacak.
Doğu'da dev maç!
Doğu Konferansının lider Cleveland Cavaliers bu sezon Paul George önderliğinde iyi bir performans ortaya koyan İndiana Pacers'ı konuk edecek. Denver Nuggets maçında sakatlanan Kevin Love bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Gecenein diğer maçları ise şu şekilde:
Orlando Magic - San Antonio Spurs
Boston Celtics - Philadelphia 76ers
Detroit Pistons - Dallas Mavericks
Toronto Raptors - Charlotte Hornets
Houston Rockets - Miami Heat
Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers
Oklahoma City Thunder - New York Knicks
Golden State Warriors - Sacramanto Kings
Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks
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