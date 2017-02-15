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LeBron James zirveyi bırakmadı!
15 Şubat 2017 , 23:48
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan basketbolcusu, 86 milyon dolarlık geliriyle Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James oldu.
Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, bu sezonun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi.
LeBron James, 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 86 milyon dolarlık geliriyle üst üste üçüncü kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı.
Sıralamada Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcuları Kevin Durant 62,5 milyon, Stephen Curry ise 47,1 milyon dolarla James'i takip etti.
NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu şöyle:
1. LeBron James (Cleveland Cavaliers): 86 milyon dolar
2. Kevin Durant (Golden State Warriors): 62,5 milyon
3. Stephen Curry (Golden State Warriors): 47,1 milyon
4. James Harden (Houston Rockets): 46,5 milyon
5. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder): 41,5 milyon
6. Dwyane Wade (Chicago Bulls): 36,2 milyon
7. Derrick Rose (New York Knicks): 35,3 milyon
8. Carmelo Anthony (New York Knicks): 32,6 milyon
9. Chris Paul (Los Angeles Clippers): 30,9 milyon
10. Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers): 30,6 milyon
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