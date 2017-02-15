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NBA'in en değerlisi New York Knicks!
15 Şubat 2017 , 21:04
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en değerli takımı, 3,3 milyar dolarlık piyasa bedeliyle New York Knicks oldu.
Forbes dergisinde yer alan araştırmada, NBA'in 2017 yılındaki en değerli ilk 10 takımı sıralandı.
New York Knicks, son 3 sezonda play-off'lara kalamamasına rağmen 3,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle üst üste ikinci kez listenin zirvesinde yer aldı.
Los Angeles Lakers, 3 milyar dolar takım değeriyle ikinci sırayı elde etti.
Listede Knicks ve Lakers'ın ardından Golden State Warriors (2,6 milyar), Chicago Bulls (2,5 milyar) ve Boston Celtics (2,2 milyar) sıralandı.
Ligde bulunan 30 takımın ortalama değeri ise geçen sezona göre yüzde 3,5 artışla 1,36 milyar dolara yükseldi.
NBA'de en değerli ilk 10 takım şu şekilde:
1. New York Knicks: 3,3 milyar dolar
2. Los Angeles Lakers: 3 milyar
3. Golden State Warriors: 2,6 milyar
4. Chicago Bulls: 2,5 milyar
5. Boston Celtics: 2,2 milyar
6. Los Angeles Clippers: 2 milyar
7. Brooklyn Nets: 1,8 milyar
8. Houston Rockets: 1,6 milyar
9. Dallas Mavericks: 1,4 milyar
10. Miami Heat: 1,3 milyar
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