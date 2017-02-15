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Toronto Raptors Ibaka'yı kaptı!
15 Şubat 2017 , 10:32
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Toronto Raptors, Orlando Magic forması giyen Kongo asıllı İspanyol oyuncu Serge Ibaka'yı takasla kadrosuna kattı.
Raptors'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Ibaka'nın transferi karşılığında Orlando Magic'in Terrence Ross ve 1. tur draft hakkını aldığı bildirildi.
Profesyonel kariyerine İspanya'da başlayan Ibaka, 2009'da Oklahoma City Thunder'a transfer olarak NBA'e adım attı. 27 yaşındaki şutör, Thunder'da geçirdiği 7 yılın ardından milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da yer aldığı takasla sezon başında Orlando Magic'in yolunu tuttu.
Ibaka, Orlando Magic formasıyla bu sezon çıktığı 56 maçta 15,1 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,6 blokluk performans sergiledi.
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