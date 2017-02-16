Cavaliers yıldızlarıyla güldü!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 113-104'le geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

NBA'e 14 maçla devam edildi. Quicken Loans Arena'da Indiana Pacers'ı ağırlayan Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncuları LeBron James, Kyrie Irving ve Kyle Korver'ın toplam 79 sayı kaydettiği mücadelede Indiana Pacers'ı 113-104 mağlup etti.

Sezonun 39. galibiyetine ulaşarak Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdüren Cavaliers'ta James 31 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Irving 26 sayı ve 7 asist, Korver ise 22 sayı kaydetti. Tristan Thompson ise 12 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezon üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Glenn Robinson 19, Myles Turner ve Jeff Teague 15'er, Monta Ellis 14, Paul George ise 13 sayıyla oynadı.

Thomas Celtics'i taşıdı

Sezonun formda takımlarından Boston Celtics, TD Garden Arena'da ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 116-108 yenerek Doğu Konferansı'nda 37 galibiyetle Cavaliers'ı takibini sürdürdü.

Son 10 maçından 9'unu kazanan Celtics'te, Isaiah Thomas 33 sayı atarak sahanın en skoreri olurken, üst üste 40 maç boyunca 20 sayı barajını aştı. Marcus Smart 21 sayı ve 8 top çalma, Jae Crowder ise 18 sayıyla galibiyete destek verdi.

Sezonun 35. mağlubiyetini alan Sixers'ta Dario Saric 20 sayı ve 11 ribaunt, Robert Covington 18 sayı ve 9 ribaunt, Nerlens Noel 16 sayı, 14 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 3 ribaunt ve 1 top çalma ile mücadele etti.

Warriors'ta Thompson'dan 35 sayı

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından ağırladığı Sacramento Kings'i 109-86'lık skorla mağlup etti.

Sezonun 47'nci galibiyetine imza atan Warriors'ta Klay Thompson 35 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Kevin Durant 21 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Stephen Curry ise 13 sayı, 9 asist ve 6 ribauntla oynadı.

Kings'te Matt Barnes 15 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaparken, Darren Collison 14, DeMarcus Cousins ile Willie Cauley-Stein ise 13'er sayıyla oynadı. NBA'e 2 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 113-104

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 79-107

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 116-108

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 125-129

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 98-91

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 90-85

Houston Rockets-Miami Heat: 109-117

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 91-95

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 99-112

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 137-101

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 111-88

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 116-105

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 109-86

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 99-84