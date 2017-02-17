All Star Ömer Aşık'ın evinde!

BD'nin New Orleans kentinde düzenlenecek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu, 18 Şubat Cumartesi günü TSİ sabaha karşı başlayacak.

Basketbolseverler, NBA yıldızlarının sahne aldığı All-Star Hafta Sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star maçının yanı sıra ünlüler maçı ve NBA Gelişim Ligi (D-Lig) All-Star karşılaşmasını da izleme fırsatı bulacak.

Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın da forma giydiği New Orleans Pelicans'ın sahası Smoothie King Center, 2008 ve 2014'ten sonra 3. kez bu organizasyona ev sahipliği yapacak.

Hafta sonunun ilk etkinliği, 18 Şubat Cumartesi günü TSİ 03.00'te başlayacak "Ünlüler maçı" olacak. NBA oyuncuları Kyle Lowry ile Draymond Green'in yanı sıra rap şarkıcısı Fat Joe ve sunucu Rocsi Diaz'ın antrenörlük yapacağı Mark Cuban, Marc Lasry, Nick Cannon, Miles Brown, Baron Davis, Jason Williams, Candace Parker, Lindsay Whalen gibi basketbol ve televizyon dünyasından tanınmış kişiler, maçta karşı karşıya gelecek.

Kadrolarında en az 3 çaylak ve en az 3 ikinci yıl oyuncusu bulunduran, onar kişilik ABD takımı ile dünya takımının karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçı ise aynı gün TSİ 05.00'te oynanacak.

ABD takımı, Devin Booker, Marquese Chriss (Phoenix Suns), Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks), D'Angelo Russell, Brandon Ingram (Los Angeles Lakers), Frank Kaminsky (Charlotte Hornets), Jahlil Okafor (Philadelphia 76ers), Jonathon Simmons (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) ve Myles Turner'dan (Indiana Pacers) oluşuyor.

Dünya takımında ise Dario Saric (Philadelphia 76ers), Dante Exum, Trey Lyles (Utah Jazz), Nikola Jokic, Jamal Murray (Denver Nuggets), Kristaps Porziņgis, Willy Hernangomez (New York Knicks), Domantas Sabonis, Alex Abrines (Oklahoma City Thunder) ve Buddy Hield (New Orleans Pelicans) bulunuyor.

Ayrıca TSİ 22.30'da NBA Gelişim Ligi'nde forma giyen oyuncuların mücadele edeceği D-Lig All-Star maçı da yapılacak.

Üç sayı, smaç ve yetenek yarışması

Etkinliğin 2. gününde yapılacak 3 sayı, smaç ve yetenek yarışmaları TSİ 04.00'te başlayacak.

3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışacak Klay Thompson (Golden State Warriors), 2013 şampiyonu Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), C.J. McCollum (Portland Trail Blazers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Eric Gordon (Houston Rockets), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Nick Young (Los Angeles Lakers) ve Wesley Matthews'tan (Dallas Mavericks) oluşan 8 isim yer alacak.

Geçmiş yıllarda Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin kazandığı smaç yarışmasında, geçen yılki performansıyla akıllarda kalan Orlando Magic'ten Aaron Gordon'ın yanı sıra Los Angeles Clippers'tan DeAndre Jordan, Phoenix Suns'tan Derrick Jones ve Indiana Pacers'tan Glenn Robinson mücadele edecek.

Smaç yarışmasının jürisi, unutulmaz NBA oyuncuları Dominique Wilkins, Gary Payton, David Robinson, Chris Webber ve Alonzo Mourning'den oluşacak.

Uzun ile kısa oyuncuları karşı karşıya getirecek yetenek yarışmasında ise Nikola Jokic (Denver Nuggets), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Kristaps Porzingis (New York Knicks), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Gordon Hayward (Utah Jazz), Devin Booker (Phoenix Suns), John Wall (Washington Wizards) ve Isaiah Thomas (Boston Celtics) sahne alacak.

66. All-Star maçı

Etkinlikler, halk, mevcut oyuncular ve basın mensuplarının oylarıyla ilk 5'leri belirlenen 66. NBA All-Star maçıyla sona erecek. Doğu ve Batı karmalarının karşılaşacağı maç, 20 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.

Doğu Karması'nın 37-28 üstünlüğünün bulunduğu gösteri karşılaşmasının devre arasında Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı John Legend konser verecek.

Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, Charlotte Hornets'tan Kemba Walker, Los Angeles Clippers'tan DeAndre Jordan ve Utah Jazz'dan Gordon Hayward, NBA All-Star maçında ilk defa oynama onurunu yaşayacak.

All-Star Hafta Sonu etkinlikleri TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Boston Celtics Başantrenörü Brad Stevens'ın çalıştıracağı Doğu adına ilk 5'te, Kyrie Irving, LeBron James (Cleveland Cavaliers), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Jimmy Butler (Chicago Bulls) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) parkeye çıkacak. Doğu Karması'nın yedeklerinde Isaiah Thomas (Boston Celtics), John Wall (Washington Wizards), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Carmelo Anthony (New York Knicks), Paul George (Indiana Pacers), Kemba Walker (Charlotte Hornets) ve Paul Millsap (Atlanta Hawks) yer alacak.

Golden State Warriors Başantrenörü Steve Kerr'ün 2015'ten sonra 2. kez yöneteceği Batı Karması ilk 5'inde, Stephen Curry, Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) ve Anthony Davis (New Orleans Pelicans), mücadele edecek. Batı kadrosunun yedekleri ise Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Klay Thompson, Draymond Green (Golden State Warriors), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Marc Gasol (Memphis Grizzlies), DeAndre Jordan (Los