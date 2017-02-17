NBA All-Star kadrosunun emojileri belirlendi

ABD'nin New Orleans kentinde düzenlenecek bu yılki Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçında karşılaşacak Doğu ve Batı karmalarında yer alan yıldız oyuncular için tasarlanan emojiler açıklandı.

NBA'in, All-Star etkinlikleri için oluşturduğu sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 66. All-Star maçında mücadele edecek Doğu ve Batı karmaları kadrolarında yer alan yıldızlar için emojiler hazırlandı.

Emojilerin Twitter'da kullanabilmesi için oyuncuların isim ve soy isimlerini bitişik şekilde yazmak ve isimlerinin başına da "hashtag" işareti eklemek gerekiyor.

Boston Celtics Başantrenörü Brad Stevens'ın çalıştıracağı Doğu karmasında ilk 5'te, Kyrie Irving, LeBron James (Cleveland Cavaliers), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Jimmy Butler (Chicago Bulls) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) parkeye çıkacak.

Golden State Warriors Başantrenörü Steve Kerr'ün yöneteceği Batı karmasının ilk 5'inde ise Stephen Curry, Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) ve Anthony Davis (New Orleans Pelicans), mücadele edecek.

Doğu ve Batı karmalarının karşılaşacağı 66. NBA All-Star maçı 20 Şubat Pazartesi 04.00'te oynanacak.