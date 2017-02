DeMarcus Cousins Pelicans'ta!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Bat Konferans takmlarndan New Orleans Pelicans, Sacramento Kings'in all-star uzunu DeMarcus Cousins', takasla renklerine balad.

Pelicans'tan yaplan aklamaya gre, 2010 draftnda Sacramento Kings tarafndan 5. srada seilenCousins, takas sonucu, milli basketbolcu mer Ak'n da forma giydiiNew Orleans Pelicans'n yolunu tuttu.

Pelicans, Cousins veOmri Casspi karlndaTyreke Evans, Buddy Hield, Langston Galloway'in yan sra 2017 draftnda ilk ve 2. tur seme haklarn Kings'e verdi.

Bu sezon ald 23 galibiyet, 34 malubiyetle Bat Konferans'nn 11. srasnda yer alanPelicans bylece 4 kez all-star olanAnthony Davis'in yanna 3 kere all-star seilenCousins' ekledi.

New Orleans kentinin takm, bu sezon 25 say, 10 ribaunt ortalamalar olan 3 oyuncudan 2'sine (dieri Russell Westbrook) sahip olacak.Davis veCousins ayrca NBA'in son 4 sezondur20 say, 10 ribaunt ortalamalar yakalayan tek isimleri.

Kariyerinde 21,1 say ve10,8 ribaunt ortalamalar bulunan26 yandakiCousins, bu sezon ma bana27,8 say, 10,6 ribaunt, 4,8 asist ile oynuyor.