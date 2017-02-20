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NBA'de dev takas!
20 Şubat 2017 , 16:35
NBA ekiplerinden Sacramento Kings, New Orleans Pelicans ile çok ses getirici bir takasa imza attı.
Buna göre; Sacramento Kings‘in yıldız oyuncusu DeMarcus Cousins, Anthony Davis‘in formasını giydiği New Orleans Pelicans’ın yolunu tutarken, Pelicans takımı Sacramento Kings'e Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway ve 2017 ilk tur draft hakkını verdi.
Eğer farklı bir gelişme yaşanmazsa DeMarcus Cousins ve Anthony Davis takım arkadaşı olacaklar.
Basketdergisi
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