NBA'de dev takas!

NBA ekiplerinden Sacramento Kings, New Orleans Pelicans ile ok ses getirici bir takasa imza att.



Buna gre; Sacramento Kingsin yldz oyuncusu DeMarcus Cousins, Anthony Davisin formasn giydii New Orleans Pelicansn yolunu tutarken, Pelicans takm Sacramento Kings'eBuddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway ve 2017 ilk tur draft hakkn verdi.



Eer farkl bir gelime yaanmazsa DeMarcus Cousins ve Anthony Davis takm arkada olacaklar.

