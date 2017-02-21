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All-Star maçını milyonlar izledi!
21 Şubat 2017 , 12:01
Birçok rekorun kırıldığı Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 66'ncı All-Star maçı, ortalama 7,8 milyon kişi tarafından izlendi.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Batı Karması'nın Doğu Karması'nı 192-182'lik skorla yendiği karşılaşma, ortalama 7,8 milyon kişi tarafından takip edilerek 2013'ten sonraki dönemin izlenme rekorunu kırdı.
Sosyal medyadan da yayınlanan karşılaşma sırasında izleyici sayısının bir ara 8,5 milyona kadar çıktığı ve bu rakamın geçen sezonki All-Star maçından yüzde 3 daha fazla olduğu belirtildi.
Maçın en değerli oyuncusu seçilen New Orleans Pelicans'ın pivotu Anthony Davis'in, 52 sayıyla bir all-star maçının en skorer ismi olduğu mücadele, ABD'de en çok 10,9 reytingle Oklahoma kentinden takip edildi.
Karşılaşma, bir All-Star mücadelesinin tek çeyreğinde (101), bir yarısında (189) ve toplamında (374) en çok sayı üretilen, en çok atış kullanılan ve isabet yakalanan maç olarak da tarihe geçmişti.
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