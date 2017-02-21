Chicago'nun takas hesabı!

Chicago Bulls‘un adı takaslarla anılan yıldızı oyuncusu Jimmy Butler‘ın takımda kalması bekleniyor.

Boston Celtics‘in gündeminde olan Butler için Genel Menajer Gar Forman‘ın kararını verdiği belirtiliyor. Yıldız oyuncunun dokunulmazlar listesinde yer aldığı iddia edilirken, şimdilik hangi bir takasta kullanılmak istenmediği ifade edildi.

Öte yandan Rajon Rondo, Nikola Mirotic, Taj Gibson, Doug McDermott ve Robin Lopez gibi oyuncular için gelebilecek olası tekliflerin ise değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

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